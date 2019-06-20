С начала года в Анапе курортный сбор составил 4,9 млн рублей

Отдыхающие оставили в бюджете Анапы в качестве курортного сбора 4,9 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии города. Это сумма составляет пятую часть от запланированных поступлений, в 2019 году сбор должен составить 25,1 млн руб.

На средства от курортного сбора будет благоустроена центральная набережная Анапы, стоимость проекта — 47 млн руб. «В ближайшее время мы объявим открытый конкурс на лучший эскизный проект ее благоустройства. Также за счет средств курортного сбора мы планируем развивать инфраструктуру в селах Витязево и Сукко», – рассказал мэр города Юрий Поляков.

Андрей Ульченко