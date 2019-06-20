«Автодор» запросил у правительства еще 45 млрд рублей на доработку ЦКАД

Госкомпания «Автодор» запросила у правительства дополнительные 45 млрд руб. на доработку проекта Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), заявил журналистам председатель правления компании Вячеслав Петушенко. По его словам, эти деньги пойдут на устранение «узких мест» на ЦКАД, передает «РИА Новости».

О том, что в проекте ЦКАД найдены «узкие места», сообщила в марте газета «Ведомости». Работы по ликвидации недостатков Минтранс и «Автодор» предварительно оценивали как раз в 44–45 млрд руб. Из этой суммы только на проектную документацию пойдет 800 млн руб. Строительство по новой документации начнется в 2020 году, закончится в 2024 году.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В ЦКАД вложат еще 45 млрд рублей».