Председателем Верховного суда Адыгеи назначен Байзет Шумен

Владимир Путин подписал указ о назначении на должность председателя Верховного суда Республики Адыгея Байзета Шумена. Нынешний глава ВС РА Аслан Трахов ушел в отставку в мая 2019 года в связи с истечением срока полномочий.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, Байзет Шумен ранее возглавлял Теучежский районный суд. Зимой этого года Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала его на должность председательствующего Верховного суда республики. При рассмотрении кандидатуры Шумена выяснилось, что брат его супруги является учредителем коллегии адвокатов, что создает конфликт интересов. Однако кандидат сослался на горский обычай «избегания», который не позволяет родственникам общаться между собой. По словам господина Шумена, он не знал о том, какую должность занимает его родственник.

Байзет Шумен окончил юридический факультет КубГУ в 1992 году, служил следователем прокуратуры, с 2000 года работает в судебных органах (мировой судья, судья Теучежского райсуда, с 2008 года – председатель Теучежского районного суда).

Дмитрий Михеенко