«Татнефть» и ГЖФ сменили представителей в совете директоров Ак барс банка

Акционеры Ак барс банка на годовом собрании избрали совет директоров из 12 человек, в состав которого Госжилфонд при президенте Татарстана (ГЖФ, владеет 20,4% акций банка) и «Татнефть» (10,1%) ввели новых представителей.

Так, место экс-главы ГЖФ Талгата Абдуллина, который участвовал в создании банка и был его председателем с 1993-го по 1997 годы, занял исполнительный директор ГЖФ Марат Зарипов. Замгендиректора по стратегическому развитию «Татнефти» Нурислама Сюбаева и начальника управления финансов «Татнефти» Евгения Тихтурова в совете сменили начальник управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов компании Александр Тищенко и его заместитель по финансово-банковским вопросам Николай Евсейкин.

Кроме того, сменился независимый член совета директоров: место директора компании Kafa Finance Inc. Сергея Шибаева заняла управляющий директор ассоциации «ФинТех» и председатель Экспертного совета по оценке финансовых сервисов и технологии ЦБ РФ Татьяна Жаркова. Ранее она также была зампредседателя правления Ак барс банка, а после ухода в совет Банка России стала советником.

Как писал “Ъ-Казань”, акционеры на собрании также отказались от дивидендов с 2,7 млрд руб. прибыли за 2018 год: 2,6 млрд руб. останутся нераспределенными, а 136,5 млн руб. направят в резервный фонд.

“Ъ-Казань”