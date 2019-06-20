В Саратове адвокат пытался обмануть своего клиента на 200 тыc. рублей

Саратовский адвокат, признанный виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 159 УК РФ), получил один год и один месяц принудительных работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Гражданин признал вину в том, что в ноябре 2018 года он потребовал от своего доверителя 200 тыс. руб. якобы для передачи указанной суммы сотрудникам прокуратуры за содействие в прекращении уголовного дела в отношении мужчины. Последний обратился в правоохранительные органы. В результате при передаче денег в рамках следственного эксперимента адвокат был задержан сотрудниками УФСБ.

Марина Ковалева