Башкирское УФАС изучит контракты уфимского аэропорта

Башкирское управление ФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции госкомпанией «Международный аэропорт Уфа», сообщается на сайте ведомства. С жалобой на закупки аэропорта обратилось некое физлицо через депутата Курултая Башкирии.

Заявитель обратил внимание на 11 контрактов, заключенных в 2015-2019 годах аэропортом с ООО «Сервисная производственная компания». Их стоимость составила 519,6 млн руб. В их числе — покупка многофункциональной уборочной машины, оказание услуг по эксплуатационно-техническому содержанию подвижного состава, ремонт автомобильной, тракторной и спецтехники. По мнению заявителя, критерии оценки в документации о закупках были сформированы заказчиком «с целью обеспечения победы заранее определенного участника».

Рассмотрение жалобы назначено на 3 июля.

ООО «СПК», по данным kartoteka.ru, образовано в селе Булгаково Уфимского района в августе 2014 года. Относится к категории микропредприятий. Занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. Принадлежит Олегу Степаненко.

Майя Иванова