Экс-заместитель главы ФСИН получил три с половиной года колонии за взятку

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего заместителя главы ФСИН Николая Баринова к трем с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 950 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Его признали виновным во взятке в размере 44,1 млн руб. при строительстве крупнейшего в Европе следственного изолятора «Кресты-2». Ранее Баринов признал вину и заключил досудебное соглашение.

Прокуратура в прениях просила для Николая Баринова два с половиной года лишения свободы и штраф 1 млн руб.

Суд установил, что в июле 2007 года Николай Баринов договорился с бывшим гендиректором ОАО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) Виктором Кудриным и директором ООО «Петроинвест» Русланом Хамхоковым о получении откатов в размере 12% суммы, перечисленной ГУ ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для строительства СИЗО. ОАО ГСК выступало генеральным подрядчиком при строительстве СИЗО «Кресты-2», а ООО «Петроинвест» — основным субподрядчиком. Деньги поступали сначала на счет ОАО ГСК, а затем переводились субподрядчику. В ходе трех передач, которые проходили с ноября 2007 по август 2008 года Николай Баринов получил не менее 44,1 млн руб.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Расплата за "Кресты"».

Марина Царева, Санкт-Петербург