Бернар Арно присоединился к Биллу Гейтсу и Джеффу Безосу Как о владельце люксовых брендов отзываются во Франции

Клуб супермиллиардеров пополнил французский бизнесмен Бернар Арно. По подсчетам Bloomberg, состояние владельца брендов Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior и Dom Perignon превысило $100 млрд. Ранее такую планку преодолевали только основатель Microsoft Билл Гейтс и владелец Amazon Джефф Безос. Конкуренты упрекают Арно в агрессивном стиле ведения бизнеса и жестких методах управления. Чем заслужил француз такую репутацию? И как заработал свое состояние? Об этом — Григорий Колганов.

В тройке супермиллиардеров Бернар Арно если не лишний, то явно нетипичный участник: Билл Гейтс и Джефф Безос создали бизнес с нуля и сколотили капиталы на передовых идеях и технологиях, француз же методично скупал компании и делал деньги на том, что вечно. Bloomberg оценивает его состояние почти в $100,5 млрд — это 3% французского ВВП.

Арно — известный коллекционер и филантроп, но на родине его не слишком любят, рассказала собственный корреспондент «Ъ FM» в Париже Дарья Злотникова: «Группа Louis Vuitton была одной из первых, кто решил выплатить так называемую премию Макрона для повышения покупательской способности населения на фоне протестов “желтых жилетов”. Бернар Арно стал одним из первых и крупнейших жертвователей на восстановление собора Парижской богоматери. Подобные шаги оцениваются скорее как попытка избежать налогового бремени, вывести какие-то части своих доходов из-под налогов».

По образованию Бернар Арно инженер, карьеру начинал в строительном бизнесе своего отца. Как же ему удалось стать одним из столпов индустрии моды? Главный редактор журнала SHOES Magazine Юна Завельская говорит, что для этого не нужно быть дизайнером или кутюрье: «Сделки поглощения абсолютно такие же в девелопменте и в моде.

Он понял модель: можно скупать громкие имена, потерявшие тренд к развитию, вливать в них деньги, раскручивать их.

Приобретение таких брендов в большом количестве дает ему огромные преимущества, потому что он занимает самую крупную долю рынка».

Кстати, сделки по слиянию и поглощению, часто совсем не дружественные, ставят в вину Бернару Арно его критики, называя «волком в кашемире». СМИ любят припоминать, как он захватывал холдинг Louis Vuitton в конце 80-х. Тогда в руководстве компании разгорался конфликт, и бизнесмен каждой из сторон пообещал свою поддержку, а затем в рамках тайных соглашений скупил у них акции.

Агрессивно ведет он себя и в других сферах, рассказали «Ъ FM» французские производители алкоголя, которые называют Арно «крестным отцом» этого рынка, а потому обсуждать его фигуру под запись они опасаются.

Сильной стороной Арно все без исключения называют кадровую политику: в свое время он дал шанс дизайнерам Джону Гальяно и Марку Джейкобсу, а еще вдохнул вторую жизнь в главный коньячный бренд, рассказывает участник французского алкогольного рынка Марина: «У него нереально сильный юридический департамент. В него вкладывают огромные деньги. Мы понимаем, что бренд Hennessy — один из самых популярных. И ясно, что много желающих его подделывать. Но сейчас это стало практически невозможно именно благодаря тому, что его юристы, никто не знает как, отлавливают всех, кто пытается хоть как-то фальсифицировать продукцию марки».

В одном из немногочисленных интервью Арно признался, что деньги для него не главное — это лишь следствие любимого дела. Однако когда французы ввели повышенные налоги для богатых, бизнесмен засобирался в Бельгию.

По данным Bloomberg, с начала года активы Бернара Арно подорожали на 43%, что увеличило состояние бизнесмена почти на $32 млрд.