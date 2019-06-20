Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает, как киберпреступники могут воспользоваться недоработками новых продуктов.

$120 трлн — такую сумму составят затраты на обеспечение кибербезопасности в интернете к 2030 году, прогнозируют специалисты Zurich Insurance Group и Atlantic Council. Бороться со злоумышленниками в сети становится все дороже и при этом совсем не легче. Во многом потому, что бизнес, государственная организация или обычный пользователь интернета находятся в позиции догоняющего.

При этом киберпреступники вряд ли будут тратить свои ресурсы на совершенствование своего инструмента, бороться с которым уже научились. Дешевле и быстрее отыскать новые уязвимости. А это проще всего сделать в новых продуктах или технологиях, которые уже стали или активно набирают популярность. К таким, например, можно отнести связь 5G, считают специалисты Сбербанка по кибербезопасности. США, Южная Корея, Китай уже запустили высокоскоростные сети пятого поколения. К 2024 году количество подключений к 5G-сетям достигнет почти 2 млрд, прогнозирует Ericsson Mobillity Report. Эксперты ожидают, что в зоне покрытия таких сетей будет жить около 45% населения Земли, а доля всего мобильного трафика составит 35%.

Россию пока можно отнести к странам второй волны по внедрению 5G. Но и в нашей стране к 2025 году прогнозируемый охват составит 60% населения. Какие киберугрозы с этим связаны, как к ним подготовиться и на какие потенциальные источники опасности стоит обратить внимание, обсуждают на Международном конгрессе по кибербезопасности. Мероприятие, организованное Сбербанком, проходит в Центре международной торговли и продлится до 21 июня включительно.