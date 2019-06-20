Достойные результаты

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о рекордсменах продаж среди отечественных художников.

Давайте поговорим об итогах летней русской аукционной недели в Лондоне. Воспользуюсь помощью коллег с сайта ARTinvestment.ru, внимательно проанализировавших прогнозы и результаты.

Абсолютным топом, как и предполагалось заранее, стал «Натюрморт с сиренью» Кузьмы Петрова-Водкина — $11,8 млн. Интересно, что аукционный дом Christie’s предварительно оценивал лот в $1,3-2 млн. То есть эстимейт оказался превышен почти в 10 раз — вполне достойный результат. Кстати, прогнозисты ARTinvestment считали, что Водкин уйдет за $4,5 млн.

Второй результат недели получен домом Sotheby`s. Это также натюрморт, но Михаила Ларионова. Дом оценивал работу в $1,2-1,9 млн, эксперты ARTinvestment думали о $5 млн, а ушла картина за $2,8 млн.

Третий результат получен аукционным домом MacDougall’s. Почти $2 млн дом получил за огромную многофигурную композицию Бориса Кустодиева «Бахчисарай». Любопытно, что конечный результат получился точно посередине между предварительными оценками экспертов дома. Еще показательно, что представители ARTinvestment вообще не включили результаты MacDougall’s в свои аналитические отчеты. Я понимаю, что отношения у семьи МакДугалл с отечественными коллекционерами и журналистами не слишком гладкие, но все же на этом основании не включать их результаты в общие списки — не очень профессионально.

У дома Bonhams топ-лот был значительно скромнее, но и он также куплен. Это «Портрет девочки в розовом платье» Филиппа Малявин, конечный результат — $397 тыс.

Какие еще результаты достойны того, чтобы их отметить? У Christie’s «Сиверская» Шишкина, ушедшая за $410,5 тыс. У Sotheby`s «Река Оять» Поленова за $888 тыс., да «Прибрежная часовня лунной ночью» Айвазовского за $317,5 тыс. А еще «Аэродром» Нисского за $238 тыс. — вдвое выше оценки. У Bonhams «Пара с ножницами» Целкова за $159 тыс. У MacDougall’s «Портрет Божерянова» — коллаж Анненкова за $388 тыс.