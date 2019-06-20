Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о причинах, по которым немецкая марка решила отказаться от моделей Active Tourer и Gran Tourer.

Компания BMW объявила о том, что в дальнейшем она откажется от выпуска компактвэнов второй серии — Active Tourer и Gran Tourer. Может быть, вам доводилось видеть на улице эти довольно странные для эмблемы BMW автомобили. У нас их покупали очень мало. Поэтому появление и исчезновение в модельной линейке мюнхенской марки компактвэнов — это скорее повод поговорить о трендах и компромиссах, на которые иногда вынуждены идти автомобильные компании.

Еще относительно недавно марка BMW гордилась тем, что даже самая маленькая машина, хэтчбэк первой серии, имеет задний привод. Потому что только привод на заднюю ось гарантирует наилучшую управляемость. А девиз компании BMW — «С удовольствием за рулем». Еще топ-менеджеры BMW часто озвучивали принцип, согласно которому компания и впредь будет выпускать исключительно атмосферные двигатели, потому что у моторов с наддувом лошадиные силы «нечестные», а так называемая «турбояма» мешает автомобилю мгновенно реагировать на педаль газа. И, наконец, еще одна незыблемая позиция — это нежелание выпускать вэны. Если клиенту нужен большой багажник с удобным доступом к нему, то вот вам BMW GT, а однообъемники — «не наша тема».

И вот в 2014 году появился BMW второй серии Active Tourer. Это был первый компактвэн в истории BMW. Первый переднеприводный автомобиль марки. А турбированные моторы у мюнхенцев появились еще раньше. Прошло пять лет. «Компактвэны проделали отличную работу и привлекли новую аудиторию, но сейчас уже не соответствуют позиционированию бренда BMW, — сказал в интервью британскому изданию Autocar президент по управлению продуктами компании Петер Хенрих, — теперь мы посмотрим, как перевести внимание этой части клиентов на кроссоверы».

Что же касается переднего привода и моторов с наддувом, то тут комментировать нечего. Потому что скоро все машины будут электрическими и с приводом на все четыре колеса.