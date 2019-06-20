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Самарские полицейские уничтожили очаги дикорастущей конопли

ГУ МВД России по Самарской области

ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские Самарской области уничтожили очаги дикорастущей конопли на территории Волжского района и Новокуйбышевска. Мероприятия проходили в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2019», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Новокуйбышевску уничтожили очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 100 кв. м в районе поселка Маяк. В Волжском районе в районе Сухой Вязовки и Подъем-Михайловки было обнаружено и ликвидировано 14 подобных очагов наркосодержащих растений общей площадью 400 кв м.

Андрей Сазонов


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