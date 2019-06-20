В Усть-Лабинске открывается центр обучения школьников цифровым дисциплинам

Фонд «Вольное дело» совместно с научно-методическим центром «Школа нового поколения» открывает в Усть-Лабинске комплекс «ТехноСпейс», обучающий школьников цифровым дисциплинам, сообщили в фонде. В планах фонда – еще четыре «ТехноСпейса» в различных регионах страны.

Центр «ТехноСпейс» – это учебный комплекс, созданный для обучения школьников основам высокотехнологичных дисциплин: инженерный дизайн, прототипирование, мобильная робототехника, радиоэлектроника и интернет вещей, а также медиасопровождение работы инженерных команд и проектов. 21 июня, в день старта проекта, в учебном комплексе «ТехноСпейс» пройдет ознакомительный семинар для директоров школ региона. С 8 июля начнутся профильные недели, во время которых школьники 5-7 классов могут пройти обучение основам перспективных инженерных профессий, сообщили в фонде «Вольное дело».

Анна Перова, Краснодар