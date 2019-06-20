Директора краевых предприятий будут назначаться без конкурса

Депутаты заксобрания Пермского края поддержали инициативу главы региона Максима Решетникова, отменяющую конкурсные процедуры при назначении руководителей краевых государственных унитарных предприятий (КГУП). Вместо этого губернатор предлагает назначать директоров напрямую решением комиссии.

Как ранее пояснял региональный министр транспорта Николай Уханов на заседании экономического комитета заксобрания, в Пермском крае существует три ГУПа: «Автовокзал» (подконтролен минтрансу), «Теплоэнерго» (регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами) и «ЦТИ» (находится в введении минимущества). «На всех предприятиях директора находятся в статусе исполняющих обязанности, никто из них до сих пор не назначен»,— отметил министр. По его словам, инициатива губернатора позволит ускорить назначение директоров ГУПов, так как конкурс «обычно занимает от двух с половиной до трех месяцев».

На заседании заксобрания против законопроекта выступил руководитель фракции ЛДПР Олег Постников. Он отметил, что ранее Госдума, по поручению президента РФ Владимира Путина, в первом чтении приняла проект закона о ликвидации унитарных предприятий. «Согласно редакции федерального закона ко второму чтению, с 1 января 2023 года унитарные предприятия в целях развития конкурентного малого бизнеса будут ликвидированы. «В предложенном нам проекте прослеживается конфликт интересов и вероятная площадка для постановки на ключевые должности в ГУПах перед их приватизацией людей, аффилированных к членам конкурсных комиссий. ЛДПР всегда выступает за конкурсный выбор и против назначений»,— заявил депутат. По итогам голосования в первом чтении проект губернатора поддержали 39 депутатов, против высказались трое. Еще шесть народных избранников от голосования воздержались.