В Удмуртии осудили мошенника за хищение 18,5 млн рублей под видом оказания риэлторских услуг

Воткинский райсуд признал 51-летнего местного жителя виновным в совершении 19 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба составила 18,47 млн руб., сообщает пресс-служба Объединенного судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что подсудимый с двумя соучастниками похитил денежные средства у 20 жителей Воткинска под видом оказания риэлторских услуг по сопровождению сделок. Злоумышленники распределяли между собой роли, согласно которым подсудимый сообщал подельнику о желании знакомых ему граждан продать недвижимость. Тот давал указание подсудимому, чтобы он под видом риэлтора убеждал потерпевших продать жилье, подписав договор купли-продажи, дарения, нотариально заверенные доверенности, якобы для того, чтобы проще продать их жилье и платить меньше налогов. В дальнейшем злоумышленники похищали деньги, переданные потерпевшим за реализованное имущество. Иногда потерпевшим говорили, что их жилье разменяно на другое по договору мены, но давали им подписать договоры дарения или купли продажи. Потерпевшие доверяли подсудимому и подписывали все документы.

Подсудимый признал свою вину в полном объеме. Дело было рассмотрено в особом порядке. Суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, заключение досудебного соглашения, состояние здоровья подсудимого и его близких, а также наличие у него малолетних детей. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело, возбужденное в отношении его соучастников, выделено в отдельное производство.