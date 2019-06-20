Автодорога к МАПП «Светогорск» в Ленобласти перекрыта из-за падения скалы

Участок автомобильной дороги Выборг – Светогорск, на подъезде к МАПП «Светогорск», перекрыт из-за падения на дорожное полотно фрагмента скалы.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ЧП произошло около 13:06 по мск в результате проведения буровзрывных работ, производимых в рамках капремонта участка автодороги с 24-го по 40-й км. Пострадавших нет.

Расчистку дороги осуществляет подрядчик АО «ВАД». Объезд легкового транспорта осуществляется через Каменногорск. Для грузового транспорта объезд не предусмотрен.