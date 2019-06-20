Volkswagen Tiguan стал самым непопулярным автомобилем у угонщиков в 2018 г.

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных в компании по каско за 2018 г., и составила рэнкинг наименее угоняемых транспортных средств в РФ. Реже всего похищали Volkswagen Tiguan.

Список основан на частоте угонов и представляет собой соотношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании «АльфаСтрахование» авто данной марки. У всех попавших в него марок автомобилей частота угона составляет 0%.

Так, согласно полученным данным, угонщики равнодушны к Volkswagen Tiguan. Также непопулярны Skoda Rapid и Volvo XC60, они вошли в топ-3 рэнкинга. Четвертое место занимает ВАЗ Xray, пятое – Volkswagen Touareg. Кроме того, в десятку попали Audi Q5, BMW X3, ВАЗ Калина, Chevrolet Niva и Renault Captur.

«Автомобили чаще всего угоняют для разбора или на заказ. Обычно в первом случае выбираются более дешевые марки, во втором – более дорогие. Пониженный интерес угонщиков к автомобилю косвенно отражает ситуацию на черном рынке, – говорит Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование». – Наша компания предлагает различные виды добровольного автострахования, при этом риск угона можно включить в каждый из них. Вошедшие в рэнкинг автомобили имеют привлекательный страховой тариф, который обусловлен в том числе и равнодушием к ним со стороны угонщиков».

Мобильное приложение «АльфаСтрахование Мобайл» позволяет удаленно урегулировать страховые случаи по каско без посещения офиса компании. Клиенту достаточно выбрать свой полис каско из списка, заполнить форму заявления об убытке и отправить фото повреждений (необязательно с места аварии). Заявка моментально передается на рассмотрение специалистам страховой компании. После этого клиент получит push-уведомление с номером убытка, а представители страховой компании позвонят, чтобы согласовать станцию технического обслуживания для ремонта авто. Адрес СТОА и время записи будут также отправлены пользователю приложения push-уведомлением. Отслеживать статус по своему обращению клиент сможет в режиме реального времени.

Топ-10 наименее популярных у угонщиков транспортных средств, застрахованных в «АльфаСтрахование» в 2018 г.:

VOLKSWAGEN TIGUAN SKODA RAPID VOLVO XC60 ВАЗ XRAY VOLKSWAGEN TOUAREG AUDI Q5 BMW X3 ВАЗ КАЛИНА CHEVROLET NIVA RENAULT CAPTUR

Группа «АльфаСтрахование» – крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: «ВВ+» по шкале Fitch Ratings и «ruАA+» по шкале «Эксперт РА». Услугами «АльфаСтрахование» уже пользуются более 29 млн человек и 83 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Собственные средства Группы составляют свыше 28 млрд руб. Уставный капитал компании – 7,5 млрд руб. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», А1, «Росводоканал», X5 Retail Group N.V.).

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