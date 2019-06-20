Защита обвиняемой во взятке самарского полковника Веры Рабинович обжалует арест

Статья обвинения руководителю отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Вере Рабинович переквалифицирована с покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) на получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Об этом “Ъ-Волга” сообщил адвокат обвиняемой Валерий Лапицкий.

По его словам, срок ареста Веры Рабинович был продлен до восьми месяцев, или до 17 августа текущего года. В настоящее время защита женщины обжалует это решение. Заседание суда апелляционной инстанции на эту тему должно состояться на следующей неделе. Его дата будет названа позже.

В настоящее время следствие по делу Веры Рабинович продолжается. Силовики намерены арестовать имущество обвиняемой, после чего расследование ее уголовного дела будет прекращено. Затем адвокаты обвиняемой смогут ознакомиться с материалами расследования.

В декабре областное следственное управление Следственного комитета РФ сообщило о возбуждении в отношении Веры Рабинович уголовного дела по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Поводом послужила взятка в 2,5 млн руб. (от общей суммы в 20 млн руб.) через двух посредников за обещание обвиняемой повлиять на направление в суд уголовного дела, по которому предложивший в рамках следственного эксперимента взятку является потерпевшим. Как сообщил следственный орган, реальной возможности повлиять на дело полковник юстиции не имела. Свою вину госпожа Рабинович признала. По закону ей может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф.

Георгий Портнов