Актер Риналь Мухамедов стал лицом часовой марки Tag Heuer

В июне 2019 года Риналь Мухаметов, один из самых талантливых и востребованных актеров России, стал другом швеицарского часового бренда TAG Heuer. На счету актера более 20 теле- и кинопроектов, а также Риналь играет в театре. Поиск себя и постоянное стремление к самосовершенствованию — именно эти качества объединили актера и TAG Heuer.

«Мне всегда нравились часы и часовое искусство, поэтому я очень рад стать другом TAG Heuer. Мне интересны богатое наследие и история бренда, а также близок его авангардныи дух. В своеи работе я часто преодолеваю трудности, каждыи раз стремлюсь сделать больше и лучше. Уверен, в этом мы с TAG Heuer похожи», — заявляет Риналь Мухаметов.