«Салаватстекло» направит на возобновление производства зеркал более 520 млн рублей

АО «Салаватстекло» в ноябре планирует возобновить производство зеркал, остановленное в 2007 году, сообщается на сайте минэкономразвития Башкирии. В обновление технологии предприятие вкладывает 523,7 млн руб. Проект вчера рассматривался на «Инвестчасе» с участием врио главы Башкирии Радия Хабирова. Мощности производства, запускаемого в «Салавастекле», рассчитаны на выпуск 4 млн кв. м зеркал в год с возможностью увеличения до 6 млн кв. м. Продукция предназначена для сбыта на российском рынке, пояснили в компании. Власти региона обещают проекту льготы по налогам на имущество и прибыль.

«Салаватстекло» — крупнейший производитель стекла в России, входит в группу предприятий предпринимателя Радика Султанова.

Ирина Самойлова