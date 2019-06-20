Арзамасский машзавод не будет выплачивать дивиденды за 2018 год

ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» (АМЗ Нижегородская область, входит в структуры Олега Дерипаски) не будет распределять полученную за 2018 год прибыль, говорится в отчетности компании. Общее собрание акционеров оставило право принятия решения о дальнейшем использовании средств директору предприятия.

Дивиденды за 2018 год компания выплачивать не будет. Совет директоров был переизбран в полном составе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО АМЗ было зарегистрировано в Арзамасе в 1993 году. Уставный капитал составляет 1,3 млрд руб. Основной деятельностью является производство оружия и боеприпасов. Управляющим директором является Сергей Смирнов. Предприятие входит в ООО «Военно-промышленная компания» Олега Дерипаски. По итогам 2018 года при выручке в 13,7 млрд руб. прибыль составила 1,65 млрд руб.

Анастасия Еремина