ХК «Ижсталь» заключил контракт с новым защитником

ХК «Ижсталь» заключил контракт с защитником Кириллом Зотовым. В прошлом сезоне игрок выступал в МХЛ за команду «Стальные лисы» из Магнитогорска. В 47 играх регулярного чемпионата он набрал 13 результативных баллов при коэффициенте полезности плюс 9, сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Напомним, что ранее в ХК «Ижсталь» произошли изменения в тренерском штабе. Главным тренером команды стал Рамиль Сайфуллин. Предыдущий тренер «сталеваров» Игорь Кропоткин остается в тренерском штабе.