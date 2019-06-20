Заключенных классически били под классику

В Красноярском крае суд рассмотрел дело бывшего заместителя начальника управления безопасности краевого УФСИН Николая Шахова и признал его виновным в превышении полномочий. По данным следствия, в 2013 году он избил шестерых осужденных, которые отказались выходить на утреннюю зарядку. Видеозапись, на кадрах которой запечатлено, как тюремщик под классическую музыку истязает арестантов, спустя пять лет попала в интернет и стала основанием для возбуждения дела. Николаю Шахову присудили условный срок. Осужденному, которого он заставлял приседать, бывший подполковник выплатит 40 тыс. руб. компенсации.

Богучанский райсуд огласил приговор экс-заместителю начальника управления безопасности управления ФСИН по Красноярскому краю Николаю Шахову. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Расследование этого уголовного дела началось весной 2018 года, после того, как видеозапись со сценами избиения заключенных красноярской колонии №43 появилась на YouTube: мужчина в серой пятнистой камуфляжной форме ФСИН и шевронах с символикой ведомства поочередно избивает шестерых заключенных. Сцены экзекуции сопровождают композиции Рихарда Вагнера и Арама Хачатуряна. Судя по видеозаписи, сделанной еще в 2013 году, драчун занимает высокое положение в пеницитарной системе: надсмотрщики расступаются перед ним и вытягиваются в струнку.

Правоохранители возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Обвинение они предъявили подполковнику Николаю Шахову, инспектировавшему в 2013 году исправительную колонию №43. По версии следствия, причиной, по которой он позволил себе распускать руки, стало то, что заключенные отказались выходить на утреннюю зарядку. В декабре 2018 года подполковника уволили из ведомства.

В судебном процессе бывший тюремщик заявил, что не помнит обстоятельств тех событий. Он утверждал, что зарядка — это обязательный пункт распорядка дня осужденных и должна выполняться.

В то же время подполковник полностью признал вину и принес извинения своим жертвам. Многочисленные положительные характеристики, заслуги перед ФСИН, которые были отмечены ведомственными наградами, суд посчитал смягчающими вину экс-надсмотрщика обстоятельствами. Кроме того, суд принял во внимание тот довод, что потерпевшие сами вели себя противоправно, нарушив установленный в ИК режим.

Председатель судебного заседания Ольга Максимова назначила Николаю Шахову четыре года условно и лишила его звания подполковника внутренней службы. Суд также рассмотрел гражданский иск к бывшему тюремщику, заявленный одним из заключенных. В его отношении одними избиениями дело не ограничилось, и его, инвалида третьей группы, заставили делать изнурительные физические упражнения — приседать. Истец просил взыскать с бывшего сотрудника ФСИН 300 тыс. руб., но суд посчитал, что с него достаточно и 40 тыс. руб.

Константин Воронов, Новосибирск