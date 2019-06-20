В Новосибирской области за 5 лет капремонт выполнен в 2,5 тысячах домов

Регион занимает 5-е место в рейтинге Общероссийского народного фронта по исполнению региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Так, на территории области в 2018 году отремонтировано 729 объектов. План выполнен в полном объеме, заявили в правительства региона. Всего за последние пять лет капитально отремонтировано почти 2,5 тыс. многоквартирных жилых зданий, что составляет 19% от общего количества домов в программе. Улучшили условия проживания более 250 тыс. граждан.

Успехи региона отметили и в Минстрое России, который по результатам последнего мониторинга назвал Новосибирскую область лидером среди субъектов Сибирского федерального округа по уровню реализации программы капремонта.

«Программа капремонта домов и в целом в регионе, и особенно в Новосибирске стала на хорошие, прочные рельсы. Если мы вспоминаем первый-второй год, были проблемы, когда доступ к работам получали не самые надежные компании, но после этого были внесены изменения в правила, и теперь производится двухэтапный отбор подрядчиков в ходе конкурса. Это дало результат, мы видим, какое количество домов, получивших ремонт, сразу мы прибавили. Только за прошлый год на территории области было отремонтировано более 700 домов, а в Новосибирске за пятилетку — почти 1650. Это серьезный объем. Самое главное, что мы видим отклик от жителей, — количество жалоб, претензий снизилось не то что в разы, а на порядки. Это здорово, это важно, будем продолжать, контролировать, поддерживать эту программу»,— отметил Андрей Травников в ходе рабочей поездки на объекты капремонта. В мероприятии также приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, представители Фонда модернизации ЖКХ, подрядной организации, собственники помещений.

«На сегодняшний день я бы обратил внимание на одну проблему — это неполный сбор платежей, сегодня более 10% средств недособираются. Поэтому и региональному фонду модернизации ЖКХ, и всем муниципалитетам, министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области нужно активизировать работу и по взысканию задолженности, и по информированию населения. Сегодня нам всем вместе нужно взяться за решение этой задачи и повысить собираемость взносов в фонд капремонта»,— подчеркнул губернатор.