«Горкунов» построит в Новотырышкино селекционный центр за 2 млрд рублей

Группа компаний «Горкунов» построит селекционно-генетический центр по разведению крупного рогатого скота в селе Новотырышкино Новосибирской области. Инвестиции в проект в ближайшие пять лет составят 2 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона. Учредитель проекта — ООО «Сибирский». «Это будет хозяйство, производящее племенной скот и наши, российские эмбрионы для других хозяйств»,— сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки в Новотырышкино.

Кроме селекционно-генетического центра, инициаторы проекта планируют построить в селе к сентябрю 2020 года новый элеватор для сушки и хранения зерна. «Сибирский» также планирует заниматься производством сырого молока, растениеводством, глубокой переработкой зерна.

ГК «Горкунов» реализует в Новосибирской области также проект строительства тепличного комплекса «Обской» за 1,3 млрд руб. «Обской» будет выпускать около 8,5 тыс. т овощной продукции в год. Его площадь составит 6,5 га. У группы в регионе также действуют тепличные комбинаты «Толмачевский» и «Новосибирский». Общий объем производства овощей (огурцы, салат, томаты) составляет около 34 тыс. т в год.

Оксана Павлова