Путин раскритиковал доступность первичного звена здравоохранения на Кубани

Во время прямой линии президент России назвал Кубань в качестве примера регионов, где произошло снижение первичного звена здравоохранения. При этом, Владимир Путин отметил, что Кубань достаточно благополучный регион, который возглавляет очень опытный лидер.

«В некоторых регионах, а их всего где-то 18 регионов, мы наблюдаем значительное снижение первичного звена здравоохранения. В амбулаторной части, в амбулаторной сети. Кстати, в том числе, это достаточно благополучные регионы. И возглавляют их люди очень опытные уже и эффективные руководители. Вот в Краснодарском крае сокращение первичного звена в регионе в целом на 25%. В Чеченской республике то же самое. Ну, не на 25%, но значительное сокращение. В Кировской области. Конечно, я прошу и министра здравоохранения на это обратить внимание, в диалоге с коллегами в регионах, и самих руководителей этих регионов», - рассказал Владимир Путин.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края прокомментировали, что на самом деле 25-процентное сокращение касается юридических лиц, но не самих учреждений первичного звена, и сделано это в рамках укрупнения медицинских организаций, чтобы уменьшить административный аппарат, а также сделать более мощным финансирование именно медицинской составляющей, улучшить доступность и качество медицинской помощи пациентам. «При этом сама сеть первичного звена сохранилась и даже расширилась», - рассказали в министерстве.

Андрей Ульченко