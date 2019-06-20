Полиция Гондураса отказалась разгонять протестующих против президента

Специальные подразделения полиции Гондураса (DNFE), традиционно использующиеся для подавления уличных беспорядков, заявили о своем отказе участвовать в разгоне протестов, которые продолжаются в стране уже несколько недель. Сотни полицейских остались в расположении своих частей, заявив, что «мы больше не собираемся выступать против народа Гондураса, который добивается решения проблемы посредством диалога».

Со вторника служащие спецподразделений полиции также объявили забастовку, потребовали улучшения своих условий труда и призвали своих коллег из других полицейских подразделений последовать их примеру.

Волнения в Гондурасе происходят уже несколько недель после того, как граждан возмутили планы правительства и президента Хуана Эрнандеса провести реформу системы государственного здравоохранения и образования. Противники этих реформ заявили, что в результате изменений государственное здравоохранение и образование будут по сути приватизированы, что сделает эти услуги недоступными для многих граждан страны.

«Мы боремся против попыток приватизации государственного образования и здравоохранения, что подвергает риску население нашей небогатой страны»,— заявил еще в начале месяца лидер общественного движения в защиту образования и здравоохранения Эдвин Эрнандес.

Евгений Хвостик