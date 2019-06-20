Финский девелопер YIT продолжит присутствие на строительном рынке Казани

Девелопер из Финляндии YIT реорганизует бизнес в России, отказавшись от запуска проектов в Москве, Московской области и Ростове-на-Дону, а также продав часть российского бизнеса и участков земли. Как сообщает «Интерфакс», таким образом в концерне надеются сократить объем инвестирования примерно на €100 млн., тем самым повысить рентабельность в России.

При этом YIT продолжит жилищное строительство Казани, а также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени. После сдачи объектов девелопер будет продолжать и расширять сервисное обслуживание объектов в этих городах, а также выполнять услуги управляющей компании.

Сейчас в Казани YIT строит жилой комплекс Green в Советском районе. Также девелопер планирует возвести ЖК «Талони» на первой линии улицы Гаврилова, однако анонсировано в прошлом году начало строительства перенесли на неопределенный срок.

“Ъ-Казань”