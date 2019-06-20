В Тюмени стартовал молодежный форум «Утро»

В Тюмени сегодня, 20 июня, на базе президентского кадетского училища открылся молодежный форум «Утро». Главная тема форума в этом году — креативный капитал. По данным организаторов, в первый день площадку форума посетят 515 участников первой смены из шести регионов Уральского федерального округа (УрФО). Образовательная программа первой смены включает шесть направлений: политика, городская среда, цифровизация, экология, предпринимательство и глобализация. Кроме работы по указанным направлениям, участники представят свои идеи на конкурсе проектов от Федерального агентства по делам молодежи.

В образовательную программу второй смены также войдут шесть направлений: творчество, патриотизм, добровольчество, наставничество и лидерство, медиа и профсоюзы. По словам организаторов, в этом году у форума появилось собственное приложение с игровой механикой на развитие креативного мышления. С его помощью можно посмотреть расписание образовательной программы своей площадки, а также поучаствовать в челленджах, за выполнение которых начисляется игровая валюта, которую можно обменивать на призы.

Исполнительный директор форума Владислав Татаринцев рассказал, что в этом году мероприятие стало максимально открытым. «Теперь в нем могут участвовать не только более 1,2 тыc. молодых людей, прошедших отбор: любой желающий может следить за форумом в режиме онлайн и подписаться на ежедневную рассылку уникальных образовательных материалов от экспертов»,— сообщил он.

Форум пройдет в две смены: с 20 по 25 июня и с 25 по 30 июня. В нем примут участие более 1,2 тыс. молодых людей от 18 до 35 лет. Мероприятие проводится под эгидой полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Учредителями выступают правительства регионов округа.