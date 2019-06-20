Минфин России увеличивает внешний долг

Сегодня, 20 июня, Минфин начал размещение двух дополнительных выпуска долларовых евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах, сообщил источник “Ъ” на финансовом рынке. Согласно предложения для инвесторов, первоначальный ориентир доходности по десятилетнему выпуску установлен на уровне 4% годовых, по шестнадцатилетним облигациям — на уровне 4,45% годовых. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

По данным участников рынка, к 16:00 ориентир по доходности первого выпуска был снижен до 3,95% годовых, второго выпуска — до 4,3% годовых.

Объем размещения первого выпуска оценивается в $1,5 млрд, второго выпуска — в $1 млрд. Совыкупный спрос превысил $7,5 млрд.

Три месяца назад Минфин уже проводил размещение евробондов. Выпуск на $3 млрд с погашением в 2035 году был размещен с доходностью 5,1% годовых. Выпуск объемом €0,75 млрд с погашением в 2026 году был размещен с доходностью 2,375% годовых. Организатора выпусков также выступали «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

В начале июня о возможном еще одном выходе на внешний рынок заимствований говорил министр финансов Антон Силуанов. «Действительно конъюнктура неплохая, аппетит разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Рассматриваем такие возможности (выхода на внешний рынок)»,— заявил господин Силуанов (цитата по Reuters).

Отдел финансов