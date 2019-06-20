Строительная компания «ЮИТ» завершит деятельность в Ростове

Финский строительный концерт «ЮИТ» больше не будет заниматься строительством в Ростовской области. Об этом сообщил руководитель ростовского подразделения компании «ЮИТ-Дон» Андрей Шумеев.

«До конца года мы намерены продать четыре земельных участка, оставшиеся квартиры, парковки и объекты коммерческой недвижимости»,— сообщил он. По словам господина Шумеева, компания также перестанет строить дома в Москве и Московской области. Решение связано с тем, что из-за низкого спроса покупателей цены на квартиры падают, поэтому вести работу стало экономически не выгодно.

«ЮИТ Дон» — дочерняя компания финского строительного концерна ЮИТ, была учреждена в июне 2007 года. Предприятие построило в Ростове восемь жилых комплексов.

Кристина Федичкина