Около 200 км дорожного полотна отремонтируют в Оренбуржье по нацпроекту

Почти 200 км дорожного полотна предполагается отремонтировать в текущем году в Оренбургской области. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает региональное правительство.

«Также будет проведена реконструкция дороги с устройством кольцевого пересечения на а/д Оренбург-Беляевка, строительство надземного пешеходного перехода и устройство освещения»,– говорится в сообщении.

Кроме того, на дорогах Оренбуржья предполагается установить пять стационарных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспорта. Ремонт трасс проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы предполагается провести на 109 объектах. По всем ним заключены контракты с подрядчика. На 57 участках ремонт уже стартовал. В нацпроекте задействованы Оренбургская и Орская (Орск, Новотроицк, Гай) агломерация.

Георгий Портнов