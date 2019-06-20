Госдолг Удмуртии на начало июня 2019 года составил 46,56 млрд рублей

На начало июня 2019 года госдолг Удмуртии составляет 46,56 млрд руб., сообщает пресс-служба минфина республики. Из них 55% или 25,46 млрд руб. — бюджетные кредиты из федерального бюджета, 28% или 12,9 млрд руб. — кредиты, полученные от кредитных организаций, 17% или 8,9 млрд руб. — государственные ценные бумаги Удмуртии.

В мае 2019 года регион погасил коммерческие кредиты за счет краткосрочного бюджетного кредита из Федерального казначейства в объеме 5 млрд руб. по ставке 0,1% годовых. Расходы на обслуживание госдолга составили 818,1 млн руб.

Напомним, что в 2019 году Удмуртия планирует сократить госдолг на 971,7 млн руб. или до 46,05 млрд руб. На 1 января 2019 года его сумма составляла 47,01 млрд руб.