Кубань оказалась на четвертом месте по количеству заключенных браков

В первом квартале 2019 года между жителей Краснодарского края было заключено 6,8 тыс. браков, сообщает RT со ссылкой на Минюст РФ. По данному показателю Кубань занимает четвертое место в стране.

Больше всего браков зарегистрировано в Москве — 13,8 тыс., следом идут Московская область (9,6 тыс.) и Санкт-Петербург (8 тыс.). Замыкает пятерку лидеров Свердловская область (5,1 тыс.).

Хуже всего с заключением браков обстоят дела в Чукотском АО (77) и Еврейской автономной области (194). Всего в первом квартале текущего года было зарегистрировано 160,9 тыс. браков, что на 2,1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Андрей Ульченко