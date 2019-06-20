БСК заключила новое соглашение с ВТБ на 3,9 млрд рублей

Башкирская содовая компания (БСК, входит в группу «Башкирская химия») заключила новое кредитное соглашение с ВТБ на сумму 3,9 млрд руб. (с учетом максимальной процентной ставки). Соглашение заключено 18 июня со сроком до 17 июня 2021 года. Сумма сделки составляет 11,13% от балансовой стоимости активов БСК (оценивались на конец марта в 35 млрд руб.). Также 17 июня совет директоров компании расторг кредитное соглашение с ВТБ, заключенное в сентябре 2017 года. Причины пересмотра соглашения и цели, на которые привлекаются средства, не приводятся.

БСК — крупнейший в РФ производитель кальцинированной и пищевой соды, ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов. Основными акционерами БСК являются АО «Региональный фонд» Башкирии (38,28% акций), у группы «Башхим» 57,18%.

Ирина Самойлова