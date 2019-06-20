Орловская компания «Экосити» отбилась от банкротства

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил заявление местного АО «Экосити» (управляет крупнейшим в регионе комплексом по переработке отходов) о мировом соглашении с кредиторами, следует из судебной документации. Как указано в решении суда, долг предприятия перед восемью физическими и юридическими лицам составил 142,5 млн руб. При этом одним из кредиторов является гендиректор и миноритарный акционер Юрий Парахин, выставивший требования в размере 20,8 млн руб. «Экосити» намерено выплачивать долги в течение 80 месяцев, следует из судебной документации, предприятие также может досрочно погасить задолженность. Напомним, в августе 2017 года АО уже заключало мировое соглашение с частью кредиторов. Согласно ему, с предприятия было списано 70% долга, а 43 млн руб. компания должна погасить до 30 июня 2022 года. Однако один из кредиторов оспорил это решение, и суд в феврале 2018 года возобновил дело. Свой мусороперерабатывающий комплекс АО ввело в эксплуатацию в январе 2018-го, суд связывал восстановление платежеспособности компании именно с окончанием строительства объекта.

О том, кто стал региональным оператором по обращению с отходами читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Орловский мусор достался своим».

Александр Прытков