30 минут осознанности в обмен на бесплатный интернет

Читая любимые книги, абоненты «Билайн» теперь могут получать не только ценную информацию, но и дополнительный интернет-трафик. В партнерстве c приложением Bookmate (12+) оператор запустил новую акцию — «Гиги за мозги». Она стала продолжением уже доказавших свою эффективность решений «Гиги за шаги», «Гиги за сон» и «Гиги за детокс». Программа «Гиги за…» помогает абонентам стать более осознанными и внедрять новые полезные привычки в повседневную жизнь.

За пределы телекома

Высокая конкуренция заставляет операторов запускать интеграционные проекты, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к телеком-услугам, однако способны существенно повысить интерес к бренду. Так, «Билайн» сделал ставку на продвижение «сознательного образа жизни (СОЖ)», который в компании называют новым «мегаактуальным трендом». Все больше россиян интересуется вопросами осознанного потребления, здоровья, правильного питания и спорта, готово увеличивать физическую активность и отказываться от вредных привычек. «Год назад мы задумались, как можно помочь людям жить активной жизнью, приобретать полезные привычки и вести сознательный образ жизни,— рассказала исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «Вымпелком» Ирина Лебедева.— Тогда мы придумали акцию “Гиги за шаги”: пройдя 10 тыс. шагов, абонент мог получить до 3 ГБ дополнительного трафика в месяц. Весной мы запустили продолжение: “Гиги за сон” и “Гиги за детокс”, то есть отказ от смартфона на два часа».

Эти акции оказались очень успешными: их суммарная аудитория, по словам Ирины Лебедевой, к настоящему моменту достигла уже 1 млн человек, а трафик пользователей вырос на 55%. Кроме того, «Гиги за…» позволили привлечь молодую аудиторию: половина участников акции — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Также снизился отток возрастной аудитории — возраст 10% участников превышал 50 лет.

Привычка читать

Очередным этапом программы по осознанному потреблению среди клиентов «Билайна» стала акция «Гиги за мозги». На этот раз оператор решил привлечь внимание своих абонентов к пользе чтения. Тем более что Россия, несмотря на стереотип о «самой читающей стране в мире», сегодня находится только на седьмой позиции рейтинга стран по количеству часов чтения в неделю. На регулярной основе книги читают только 30–40% россиян.

Между тем чтение книг, как пояснила Ирина Лебедева, дает множество преимуществ. И не только в плане получения новой информации, но и в отношении здоровья. Научные исследования доказали, что чтение на 68% снижает уровень стресса, тренирует внимание, память и защищает от болезни Альцгеймера.

Социальная миссия

«Гиги за мозги» «Билайн» запускает в партнерстве с сервисом Bookmate, который предоставляет доступ к 1,5 млн онлайн-книг на разных языках. Bookmate присутствует в 21 стране, а книги в приложении читают 11,5 млн человек. Как отметил генеральный директор компании Андрей Баев, все более ускоряющийся темп жизни влияет и на характер чтения. Все чаще люди читают книги с экрана смартфона — просто потому, что не всегда под рукой есть печатный экземпляр книги. Кроме того, потребление контента становится более ситуативным: пользователи читают книги на мобильном телефоне короткими сессиями по 15–20 минут, используя для этого поездки в метро, ожидание в очередях и т. д. Многие пользователи приложения читают до пяти книг одновременно, а до конца дочитывают в среднем полторы книги в месяц.

«Самая важная задача нашей компании — сделать так, чтобы люди больше читали»,— отметил Андрей Баев. Поэтому по условиям акции «Гиги за мозги» с 17 июня абоненты «Билайн» смогут оформить премиум-подписку на «Букмейт» со скидкой 60% — за 199 руб. вместо 499 руб. в месяц.

Со своей стороны, «Билайн» за 30 минут чтения книг в день в течение месяца подарит участникам акции до 1,5 ГБ дополнительного интернет-трафика в месяц. Абоненты, которые пользуются безлимитным тарифом, смогут раздавать интернет бесплатно на другие устройства.

Еще больше бонусов получат те, кто пользуется сразу всеми услугами — «Гиги за шаги», «Гиги за сон», «Гиги за детокс» и «Гиги за мозги». В этом случае максимальный объем мобильного интернета к основному тарифу составит до 7,5 ГБ в месяц, или один час в день, чтобы делиться интернетом с другими устройствами. Для участия в акции необходимо скачать приложение «Мой Билайн» (12+) или обновить его до последней версии и далее просто следовать инструкциям системы.

К нагрузкам готовы!

В «Билайн» не исключают, что программа «Гиги за…» будет расширяться за счет новых акций. При этом, как подчеркнула Ирина Лебедева, важно, чтобы новое направление служило не только для развлечения людей, но и помогало решать социальные задачи. Все это в конечном счете позволит создать некую социальную экосистему для клиентов, которая помогает им формировать полезные привычки и пользоваться всеми преимуществами современных телеком-услуг.

В «Билайне» продумали и технические вопросы, ведь по мере роста популярности акций «Гиги за…» и потребления все больших объемов трафика нагрузка на сеть будет возрастать. В компании разработана специальная программа по модернизации и улучшению качества сети. Например, в Москве с 2018 года идут работы по созданию качественной и прогрессивной, готовой к внедрению 5G-сети. Что касается юга России, то здесь «Билайн» в 2018 году в полтора раза увеличил сеть LTE. Это актуально и для других регионов страны: по данным компании, в прошлом году «Билайн» каждые 30 минут запускал новую базовую станцию, и за год их по стране было построено более 16 тыс. Большая стройка, модернизация и рефарминг сети по всей России увеличили пользовательские скорости LTE в среднем в 2–2,5 раза.

В этом году работы по совершенствованию сети продолжаются. Например, только в Ростовской области «Билайн» в первом квартале увеличил число базовых станций LTE на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас сетью «четвертого поколения» охвачено 76,1% населения Ростовской области.