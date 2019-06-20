Оператор мобильной связи из Краснодара выпустит облигации на 1 млрд рублей

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» увеличило номинальный объем выпуска облигаций с 0,5 млрд руб. до 1 млрд руб. Соответствующее изменение утверждено «Московской биржей», сообщается в пресс-релизе компании. По словам финансового директора группы компаний DANYCOM (бренд под которым работает «ДЭНИ КОЛЛ») Андрея Романенко, двукратное увеличение займа вызвано заинтересованностью инвесторов. «Изначально компания подала заявление на 500 млн руб., после чего мы увидели повышенный интерес со стороны рынка ценных бумаг и институциональных инвесторов, поэтому приняли решение об увеличении займа», - рассказал господин Романенко.

Привлеченные инвестиции будут направлены на обновление платформы DANYCOM.Global, на которой планируется запустить международный платежный сервис и услуги страхования, а также на увеличение присутствия виртуального мобильного оператора DANYCOM.Mobile в России и на его экспансию в Европейский Союз.

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» образовано в 2014 году, головной офис общества находится в Краснодаре. Свою деятельность компания начала с создания платформы, которая позволяет обрабатывать и рассылать СМС-сообщения. В 2016 году общество получило лицензию виртуального мобильного оператора. С 2017 года предоставляет услуги связи на базе сетей Tele2 по модели Full MVNO. Сейчас оператор обслуживает более 120 тыс. абонентов в 45 регионах России.

Ранее DANYCOM.Global заявляло о намерениях довести свою долю на мировом рынке СМС в 2019 году до 1,5% с сегодняшних почти 1%. Также оператор собирается запустить в Европе в текущем году несколько мобильных операторов по модели MVNO. Планируется, что услугами связи краснодарского оператора сначала воспользуются жители Эстонии, Польши, Бельгии и Италии. В 2018 году выручка группы DANYCOM по МСФО составила 30,2 млрд руб., что на 102% больше 2017 года (данные самой компании). Прибыль увеличилась на 123% и достигла 2,8 млрд руб.

Андрей Ульченко