В Энгельсе экс-начальник отдела УФМС оштрафован на 100 тысяч рублей

Бывший начальник энгельсского отдела признан виновным в незаконной выдаче паспортов троим иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По версии следствия, преступление было совершено в начале 2015 года. Установлено, что это уже повторное противозаконное деяние со стороны должностного лица – ранее он также был признан в нем виновным и приговорен к году исправительных работ с удержанием 15% заработка. В этот раз обвиняемому назначен штраф в размере 100 тыс. руб. Свою вину он признал в полном объеме.

Марина Ковалева