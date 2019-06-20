20 июня, четверг
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Пресс-релиз

В Энгельсе экс-начальник отдела УФМС оштрафован на 100 тысяч рублей

Бывший начальник энгельсского отдела признан виновным в незаконной выдаче паспортов троим иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По версии следствия, преступление было совершено в начале 2015 года. Установлено, что это уже повторное противозаконное деяние со стороны должностного лица – ранее он также был признан в нем виновным и приговорен к году исправительных работ с удержанием 15% заработка. В этот раз обвиняемому назначен штраф в размере 100 тыс. руб. Свою вину он признал в полном объеме.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский проект

пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя