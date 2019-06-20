Акционеры Ак барс банка отказались от дивидендов с 2,7 млрд рублей прибыли за 2018 год

Акционеры контролируемого властями Татарстана Ак барс банка на годовом собрании в четверг решили оставить нераспреленными 2,6 млрд руб. из 2,7 млрд руб. чистой прибыли за 2018 год. Остальные 136,5 млн руб. (5%) будут направлены в резервный фонд.

Как сказал журналистам председатель совета директоров банка Валерий Сорокин, вернуться к практике выплат дивидендов банк может по итогам 2019 года. Динамика текущих финансовых показателей Ак барс банка позволяет ему рассчитывать на 5 млрд чистой прибыли за 2019 год, добавил господин Сорокин.

Ольга Кудрина, “Ъ-Казань”