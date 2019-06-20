Средний возраст автомобилей с пробегом в Удмуртии составил 9,8 лет

Средний возраст легковых автомобилей с пробегом в Удмуртии составил 9,8 лет. Республика заняла 7-ое место среди регионов России по данному показателю, сообщает «Автостат». Объем вторичного рынка легковых машин в регионе составил 19,7 тыс. ед., в России — более 2 млн ед. Средний возраст подержанных автомобилей в стране составляет 11,4 лет.

Наименьший средний возраст легковых машин с пробегом отметили в Чечне, Москве и Татарстане — он составляет менее девяти лет. Еще в шести регионах, в число которых входит Удмуртия, он составляет менее 10 лет. К ним относятся Санкт-Петербург, Дагестан, Чувашия, Самарская область и Пермский край. В двух регионах — Московской области и Ханты-Мансийском АО — средний возраст подержанных машин составляет 10 лет ровно.

Наибольший средний возраст легковых автомобилей с пробегом зафиксировали в Камчатском крае, Еврейской АО, Магаданской области, Алтае и Сахалинской области. Он составляет 17, 16,7, 16,6, 16,6 и 16,2 лет соответственно. Эксперты отмечают, что высокий средний возраст машин в обозначенных регионах объясняется структурой автопарка, основу которого образует техника, ввозившаяся из Японии.