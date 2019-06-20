Саратовцы просят президента обеспечить их жильем

В Саратове жители рухнувшего в мае 2018 года общежития по адресу проспект Строителей, 27А просят президента Владимира Путина оказать содействие в обеспечении их жильем. Об этом говорится в видеообращении главе государства, которое жители записали в рамках «прямой линии».

Они напоминают, что часть дома с первого по пятый этаж обрушилась 7 мая прошлого года, с тех пор горожане проживали в профилактории «Сокол», однако спустя девять месяцев после ЧП их выселили. По словам граждан, в предлагаемом им маневренном фонде проживать нельзя, и они вынуждены «скитаться».

Марина Ковалева