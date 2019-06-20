Саратовский минздрав признал дефицит врачей

В Саратовской области наблюдается дефицит врачей в размере 1848 человека и дефицит медицинских работников в размере 1686 человека. Об этом на депутатских слушаниях, прошедших в областной думе, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Мазина.

Медпомощь жителям области оказывают 12 больниц, 73 амбулатории, 107 отделений и кабинетов врачей общей практики. По сравнению с 2004 года количество фельдшерско-акушерских пунктов сократилось – с 826 до 807. Это связано с сокращением численности сельского населения.

Марина Ковалева