Сбербанк заключил сделку по проектному финансированию c ГК «ИНТЕКО»

Соглашение оформлено по новым требованиям 214-ФЗ.

Финансовые средства в размере почти 2 млрд рублей будут направлены на строительство ЖК «Левенцовка парк».

20 июня 2019 г. - Ростовское отделение ПАО Сбербанк и ООО «Специализированный застройщик Левенцовка парк», входящий в ГК «ИНТЕКО», заключили соглашение в рамках финансирования строительства 8-го микрорайона ЖК «Левенцовка парк» на сумму 1 983 млн руб. Сделка с «ИНТЕКО» стала одной из крупнейших по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов.

Развитие микрорайона помимо строительства многоквартирных домов предусматривает возведение объектов социально-культурного назначения: общеобразовательной школы, детского сада, поликлиники и автостоянки, а также объектов коммунально-бытового назначения и транспортной инфраструктуры.

Старт продаж уже объявлен, застройщик реализует квартиры по новым требованиям 214-ФЗ, используя эскроу-счета. Работа со счетами эскроу, с одной стороны, защищает интересы дольщиков, с другой – гарантирует застройщику наличие стабильного источника финансирования.

Счет оформляется в банке для каждого дольщика на основании зарегистрированного договора участия в долевом строительстве. Дольщик вносит на этот счет средства в оплату договора, и деньги блокируются на счете до окончания строительства. Застройщик сможет их получить после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

Схема финансирования строительства в Сбербанке содержит ряд преимуществ и для застройщиков. Процентная ставка по кредиту зависит от объема средств на счетах эскроу, привлеченных застройщиком, и является средневзвешенной. Банк при необходимости готов предоставить отсрочку по уплате процентов на инвестиционной фазе. В настоящее время Сбербанк реализует ряд программ кредитования застройщиков и полностью готов к профессиональному обслуживанию в этой сфере.

Руслан Салимов, и.о. управляющего Ростовским отделением ПАО Сбербанк:

«ЖК «Левенцовка парк» - это пример комплексного жилищного строительства, когда проект включает широкий спектр объектов социальной инфраструктуры. Эта сделка - начало партнерских отношений между ПАО Сбербанк и Ростовским дивизионом ГК «ИНТЕКО». Сотрудничество предполагает финансирование строительства более чем 30 многоквартирных домов в ближайшие три года».

Алексей Сидоров, генеральный директор «СЗ ККПД-Инвест» (входит в ГК «ИНТЕКО»):

«Проект гарантирует абсолютную безопасность и прозрачность сделок, так как все покупки будут проходить по новым правилам с использованием эскроу-счетов. В этом месяце мы открыли продажи в двух корпусах жилого комплекса, общая площадь которых составит около 50 тысяч квадратных метров, более тысячи из которых — нежилые помещения. И это только начало реализации нашего масштабного проекта с общей жилой площадью более 200 тысяч квадратных метров».