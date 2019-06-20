В Тобольске выявлен картель на рынке ремонта автодорог

Восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы УФАС по Тюменской области о создании картеля на рынке ремонта автодорог в Тобольске. Ранее аналогичное решение вынес Тюменский арбитражный суд, теперь оно вступило в законную силу.

Как выяснило УФАС, устное картельное соглашение заключили тобольское МУП «Дорожно-эксплуатационный участок», ООО «Дорожник» и ООО «Благоустройство». Факты нарушений ст. 11 закона о защите конкуренции антимонопольщики выявили при проведении пяти аукционов по благоустройству автодорог в городе.

Как указано в материалах дела, компании координировали заявки, которые подавали для участия в электронных аукционах. Картель привел к тому, что сумма контрактов на этих аукционах снизилась лишь на 0,5% от максимальной начальной цены. На аналогичных аукционах, которые проходили в конкурентной борьбе, цена снижалась на 15-46%.

УФАС выяснило, что директора всех трех организаций являлись близкими родственниками, а все заявки на аукционы отправлялись с одного IP-адреса. Победителем, сделав минимальный шаг в аукционе, всегда становилось МУП «ДЭУ», с которым и заключался контракт. «Бездействие остальных участников направленно на заключение в последующем государственных контрактов с заранее определенным участником соглашения»,— указал в решении суд.

По словам партнера международной юридической фирмы Integrites Вацлава Макарского, суды уже давно приняли практику антимонопольной службы по доказыванию картелей на электронных торгах. «Зачастую единственным способом освободиться от ответственности является своеобразная “явка с повинной” — добровольное заявление о совершенном нарушении»,— отмечает юрист.

Алексей Охлопков