Стрелявшего в полицейского жителя Краснотурьинска направили на лечение

Краснотурьинский городской суд (Свердловская область) направил на принудительное лечение местного жителя, который в сентябре 2018 года, находясь на балконе своей квартиры, несколько раз выстрелил из ружья, ранив сотрудника полиции. «Стационарная комиссионная психиатрическая экспертиза установила, что мужчина не может сознавать характер и значение своих действий, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера»,— сообщили в свердловской прокуратуре. Решение суда в законную силу не вступило.

Согласно материалам дела, мужчина несколько раз выстрелил из ружья «Вепрь» в сторону соседнего дома и в припаркованные во дворе машины (в том числе служебный полицейский автомобиль «УАЗ»). Полицейский получил огнестрельное ранение левого бедра.

Ранее свердловское следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.1,2 ст.318 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, пресекающему нарушение общественного порядка) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо в виде пожизненного лишения свободы.