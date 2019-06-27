«Мы даем людям эмоции»

Клуб сети World Class открылся в Княжестве Монако в сентябре 2015 года. О том, почему фитнес по-русски полюбили европейцы, чем монегаски отличаются от российских поклонников ЗОЖ и что такое «третье место», «Стиль. Travel» рассказал управляющий World Class Монако Дмитрий Гришин.

Почему клуб русской сети World Class открылся именно в Монако?

Идея принадлежала постоянному посетителю одного из наших московских клубов. Этот человек очень любит спорт и тренируется ежедневно, но в Монако, где он проводит немало времени, найти подходящий зал для тренировок он не мог. В итоге он стал инвестором нашего проекта, а мы привезли в княжество новую концепцию фитнес-клуба. Для нашей сети это был невероятный опыт: до появления World Class в Монако не было полноценных фитнес-клубов в нашем понимании. Примеров успешно развивающихся в Европе российских бизнес-моделей очень мало, мы стали исключением.

Какова концепция клуба?

Наш комплекс единственный в Монако предлагает услуги согласно концепции third space — третье место. Я поясню, что это значит: два главных места для человека — это дом и работа, но у него должно быть пространство, где можно отдохнуть и от домашних хлопот, и от рабочих проблем. Именно таким местом мы и являемся. Все удобно и все под одной крышей: сначала тренировка, потом восстановление в зоне отдыха, массаж, маникюр, укладка, обед или ужин с друзьями. За два часа вместе с World Class наши клиенты успевают сделать то, на что раньше у них уходило больше четырех. С самого начала мы позиционировали себя как клуб, который делает все по-другому, не так, как это привыкли видеть французы. Если говорить о европейских конкурентах, то для них клуб — это только спорт. Групповые занятия и тренеры. Мы же даем людям эмоции. Мы постоянно проводим совместные мероприятия: Рождество, маленькие дискотеки — каждый четверг в клубе работает диджей, и тренировки проходят под его сеты. Мы создаем сообщество разносторонних людей, которые интересуются всем — от спорта до культуры. Я считаю, что, если человек, приходя в клуб, говорит, что хочет обрести форму, похудеть,— это только первый слой. Главное — это его социальные цели. Мы помогаем найти друзей, даем возможность, обретя контакты, реализоваться в своих профессиональных проектах и личных хобби.

В фитнес-клубе World Class Monaco Фото: предоставлено World Class

Чем российские клиенты фитнес-клуба отличаются от местных?

Монегаски предпочитают групповые тренировки, активно участвуют в тренировках на улице. Русские посетители World Class самые требовательные, как правило, они занимаются по индивидуальным программам. У этих людей было много тренеров, и они знают, что такое качественные персональные занятия. Другое отличие — это эффективность в распределении времени. Русские клиенты планируют занятия заранее. Большинство из них бизнесмены, и часто у них такое же отношение и к спорту: например, они начинают день с часовой тренировки, затем проведут еще час в спа, и, таким образом, уже в начале дня использовали эффективно два часа своего времени. Русский человек приходит на тренировку не поболтать, а добиться результатов в кратчайшие сроки. Удивительно, что русские, прекрасно говорящие на французском и английском, живущие на Лазурном берегу, приходя в клуб, просят русскоязычного тренера.

В фитнес-клубе World Class Monaco Фото: bedynamiq / предоставлено World Class

Многие из наших русских клиентов живут здесь постоянно, другие приезжают на пару месяцев летом, но все они занимаются очень много, как правило, пять раз в неделю с разными тренерами. Часто перед тренером ставится определенная задача: к чему-то подготовиться. Сейчас очень популярно, например, участвовать в триатлоне и обладать медалью финалиста какого-нибудь забега. Многие из наших русских клиентов стремятся пробежать марафон, и наши тренеры обучают их правильной технике бега и готовят их к этому испытанию.

Можно ли сказать, что клуб рассчитан в большей степени на наших соотечественников?

В фитнес-клубе World Class Monaco Фото: bedynamiq / предоставлено World Class

Мы создали международный концепт, и наша целевая аудитория — это резиденты княжества. Русских среди них примерно 10%. У членов нашего клуба разные цели. Мужчины заинтересованы в эффективном тренинге и готовятся к соревнованиям. Женщины добиваются снижения веса. Здесь прекрасная экологическая обстановка, поэтому много женщин приезжает сюда и на время беременности и подготовки к родам. Наши специалисты помогают составить для них индивидуальную программу занятий.

Что клуб может предложить туристам, проводящим в Монако отпуск?

В фитнес-клубе World Class Monaco Фото: bedynamiq / предоставлено World Class

Больше 50 групповых занятий в неделю, 20 персональных тренеров и специалистов по красоте, обширный выбор тренировок на улице, великолепную атмосферу спорта, поддержки и многое другое. Мы сделали клуб очень удобным для посещения, предлагаем пакеты визитов Travel Pass: 5, 10 или 25 посещений. Даже если вы в Монако всего на неделю, мы предложим удобный вариант членства.

Что обязательно нужно попробовать в клубе?

Занятия на свежем воздухе! На Лазурном берегу невероятно красиво и всегда хорошая погода, функциональные тренировки, беговые занятия, йога проводятся в самых красивых местах побережья.

Беседовала Ольга Широкова