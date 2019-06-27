Озеро Гарда

Впервые оказавшись на озере Гарда, поначалу не веришь своим глазам — настолько красивы эти места: особенный свет, ежесекундно меняющийся цвет воды, величественные горы, будто специально для фотографов и художников выстроившиеся в ряд. Неудивительно, что Рива-дель-Гарда и соседние, совершенно идиллические городки в регионе Трентино еще полтора столетия назад облюбовали королевские особы и аристократия.

Открывшийся в 1899 году отель Lido Palace быстро стал популярным: на севере Италии и в Риве любили отдыхать члены императорской династии Габсбургов, а также многие писатели, философы и художники. Воплотивший в себе лучшее из belle epoque, отель бережно сохранил традиции и приобрел особое очарование после обновления.

Историческое здание отеля восстановлено в первоначальном виде и выглядит стильным и элегантным. Полностью обновленные номера отличают чистые линии, мягкие тона, в металлических элементах декора отражается озеро и играют солнечные зайчики.

Вид на отель Lido Palace на озере Гарда Фото: пресс-служба отеля

Lido Palace предлагает 54 номера double, deluxe и junior suite и 8 executive suite.

В конце XIX века, когда построили отель, утопающий в зелени Рива-дель-Гарда был частью Австро-Венгрии. Тогда планировалось не только создание императорской резиденции, австрийский император намеревался устроить здесь собственную Ривьеру. Вокруг отеля был разбит обширный парк с экзотическими растениями. В начале XX века Lido Palace принимал наследника австрийского трона Франца Фердинанда и сестру Николая II Ольгу Александровну. После Первой мировой войны регион стал частью Италии, но во дворце по-прежнему останавливалась знать.

В отеле Lido Palace Фото: пресс-служба отеля

В 1921 году в Lido Palace гостили король Виктор Эммануил III и его супруга королева Елена. В конце XX века отель переживал не лучшие времена, и в 2000 году была начата его масштабная реконструкция. Тендер на дизайн Lido Palace выиграл титулованный архитектор Альберто Чекетто, профессор и преподаватель архитектуры. Реновация, завершившаяся в 2011 году, дала отелю новую жизнь и была отмечена множеством премий и наград.

В отеле Lido Palace Фото: пресс-служба отеля

Lido Palace является символом Ривьеры не только благодаря своим традициям, дизайну и архитектуре. Вековые деревья и обилие цветов в огромном парке отеля создают очень уютную атмосферу. Парк занимает площадь 12,5 тыс. кв. м, и во время прогулок можно любоваться кипарисами, пиниями, магнолиями и яркими цветами.

Блюдо в одном из ресторанов отеля Lido Palace Фото: пресс-служба отеля

Привлекает классический отель и гурманов. Его главный ресторан предлагает традиционные блюда региона и большой выбор блюд из свежих продуктов. Шеф-повар составил диетические меню для тех, кто придерживается принципов здорового питания. В гастрономическом ресторане Il Re della Busa подают рыбные блюда, любоваться озером и горами можно прямо во время ужина на живописной террасе. Не разочарует Lido Palace и любителей велнеса: в спа-центре Centoundici большой выбор программ по уходу за лицом и телом, там есть сауны, бани и два бассейна.

Блюдо в одном из ресторанов отеля Lido Palace Фото: пресс-служба отеля

Отдых в Lido Palace надолго запомнится семьям с детьми не только прогулками в чудесном парке. Дети постарше и подростки могут освоить водные виды спорта, поиграть в теннис, гольф, отправиться в горы. Регион известен живописными маршрутами для хайкинга, велосипедных прогулок и возможностями для активного отдыха. А на поездку в парк Гардаленд, расположенный в часе пути от отеля, стоит отвести весь день: там четыре десятка аттракционов и большой аквариум. В высокий сезон билеты в Гардаленд лучше бронировать заранее. В парке ежедневно проходят развлекательные шоу и тематические представления (их расписание есть на сайте).

Алина Трофимова