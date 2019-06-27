Два года назад коллекция сети LUX* Resorts & Hotels, представленная на Маврикии, Мальдивах и французском острове Реюньон в Индийском океане, пополнилась: в Бодруме открылся первый средиземноморский курорт LUX* Bodrum Resort & Residences.

Концепция этого бутик-отеля: «легче и ярче». Создатели LUX* Bodrum поставили себе цель создать ощущение легкости островной жизни в одном из самых живописных мест Турции. На территории нового курорта — огромный SPA-центр LUX* Me, два ресторана высокой кухни, открытый кинотеатр, причал для среднеразмерных яхт и собственный песчаный пляж.

Блюдо одного из ресторанов отеля LUX* Bodrum Resort & Residences Фото: пресс-служба отеля

На этом белоснежном, привезенном с Мальдивских островов песке проходят коктейльные вечеринки с музыкальными сетами лучших мировых диджеев. К достоинствам отеля можно отнести и то, что он расположен вдали от шумно-туристического Бодрума и окружен лесистыми холмами.

Вид на отель LUX* Bodrum Resort & Residences Фото: пресс-служба отеля

Гости курорта могут выбрать один из 91 номера или разместиться в просторных апартаментах (здесь их 19) с живописным видом на море. Большим семьям или компаниям для проживания предлагаются виллы разной конфигурации. На территории самой большой из них, LUX* (площадью 1,5 тыс. кв. м.), имеется просторный бассейн, небольшой сад и причал для яхт.

Интерьер отеля LUX* Bodrum Resort & Residences Фото: пресс-служба отеля

Дизайн курорта выполнен в стиле эклектика, сочетающем стилистику мегаполиса с живописной природой полуострова. Высокий уровень дизайна был по достоинству оценен профессионалами: отель получил несколько престижных наград World Luxury Hotel Awards.

Интерьер отеля LUX* Bodrum Resort & Residences Фото: пресс-служба отеля

Начало летнего сезона на курорте ознаменовалось открытием центра Vitalica Wellness, предлагающего клиентам велнес-программы (фито- и озонотерапия, массаж банками, аюрведа, акупунктура и т. д.), в том числе детокс-программы длительностью от трех до семи дней, а также популярную в последнее время криотерапию. Многие процедуры выполняются с применением косметических средств, изготовленных на основе местных растений. По утверждению специалистов центра Vitalica Wellness, все велнес-программы способствуют обновлению организма, заряжают его силами и энергией, поэтому уже через несколько дней после начала процедур нормализуется сон, значительно снижается уровень тревожности и стресса, улучшается самочувствие.

Виды отеля LUX* Bodrum Resort & Residences Фото: пресс-служба отеля

В программах Vitalica Wellness последние достижения современной медицины сочетаются с древними оздоровительными практиками. В числе наиболее востребованных клиентами программ — «Anti-age терапия», «Интенсивный детокс», а также «Полное обновление». И это не обычные курортные spa-программы, а полноценный ретрит, не уступающий по эффективности процедурам ведущих мировых клиник Запада и Востока. В Vitalica Wellness продумано все до мелочей. Прежде всего клиенту делают развернутый анализ крови, а затем после индивидуальной консультации врач назначает ему велнес-программу в зависимости от состояния и потребностей его организма, а также диетическое меню, блюда которого по вкусовым качествам соответствуют ресторанному уровню.

Александр Пигарев