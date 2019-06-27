О Коста-Наварино я слышал давно. Еще, помню, удивлялся, что это где-то в Греции, а не в Испании или Италии, ведь это на их языках «costa» значит «побережье».

И вот я здесь. Коста-Наварино действительно оказалось в Греции, на самом юге полуострова Пелопоннес в регионе Мессения, омываемое Ионическим морем. Наварино — веками прославленное побережье. Здесь правил царь Нестор, упомянутый в «Илиаде» с «Одиссеей». Здесь же было греческое «Куликово поле», место исторического сражения 1827 года, сыгравшего решающую роль в освобождении Греции от турок. А вот «Коста» — фантазия маркетологов, потому что Costa Navarino (Коста-Наварино) — это грандиозный коммерческий проект одного талантливого и благородного человека, которого с нами более нет, но его дело продолжается.

На территории отеля Costa Navarino Фото: пресс-служба отеля

Он был мальчишкой из простой семьи оливковых фермеров, а стал капитаном. А потом создал одну из самых крупных в мире судоходных империй — Costamare Shipping Company. И вот более 30 лет назад, будучи успешным и богатым, капитан Василис Константакопулос задумал устроить на родных берегах в сказочно красивом месте первоклассный курорт. И дать местным жителям работу.

Отмечу, Costa Navarino не отель, а, как тут говорят, «направление». В обозримом будущем в этом месте обещают построить много курортов. Пока же курорт один — Navarino Dunes, объединяющий два пятизвездных отеля под управлением гостиничной сети Marriott.

Гостья отеля Costa Navarino на пляже отеля Фото: пресс-служба отеля

Первый отель — The Westin Resort — семейное царство на фоне сельской идиллии. Его девиз: «Со спортом по жизни, со здоровьем за руку». Здесь вам не дадут отлежать бока. В отеле предоставляют в аренду всевозможное спортивное оборудование и инвентарь.

Блюдо одного из ресторанов отеля Costa Navarino Фото: пресс-служба отеля

Кстати, кровати в Westin Hotels & Resorts признаны гостиничными гуру самыми комфортными в мире и каждый год это звание подтверждают. Их называют Heavenly Bed — «небесными», потому что у них не только превосходные матрасы с независимыми пружинами, но и комфортные наматрасники, несколько слоев простыней из мягчайших тканей, воздушные одеяла, подушки с разными наполнителями и всех форм и размеров.

Еще один пунктик The Westin, где бы этот отель ни располагался, хоть на Гавайях, хоть в Греции,— здоровое питание.

Блюдо одного из ресторанов отеля Costa Navarino Фото: пресс-служба отеля

Другой отель, The Romanos,— роскошный дворец с безупречным обслуживанием. Идеален для тех, кто никуда не спешит и везде успел.

В обоих отелях созданы все условия для отдыха с детьми любого возраста. Хоть месяц живи — скучно не будет. Заглянув в детский клуб Cocoon, я, взрослый человек, захотел в нем остаться. Там можно рисовать на стенах и на стеклах. У детей полно важных и развивающих дел, с ними занимаются профессиональные педагоги и аниматоры, в том числе русскоязычные. Этот клуб я бы назвал отелем в отеле: дети здесь готовят, рисуют, лепят, красят, изучают местную флору и фауну, принимают участие в археологических раскопках. Есть где вздремнуть, есть где и чем подкрепиться — детское меню впечатляющее.

Вид на море в отеле Costa Navarino Фото: пресс-служба отеля

Для детей и для их родителей в Коста-Наварино широченный песчаный оборудованный пляж, отсутствие толчеи и суеты, 13 ресторанов всех кухонь мира от гастрономических звезд, восемь баров, где только безалкогольных коктейлей два десятка, спа-центр с термальными бассейнами, работающий на собственной натуральной косметике Anazoe. И кроме игры в гольф на двух авторских 18-луночных полях, можно поиграть в баскетбол, мини-теннис, сквош, заняться йогой, скалолазанием, байкингом, хайкингом и всеми возможными видами водного спорта.

Владимир Пожидаев